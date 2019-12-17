Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"

1 Теги мауро икардиинтер миланпсжванда нара

Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"

Жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что футболист не хочет переходить в "Ювентус".

"Мауро не пойдет в "Ювентус". Он выбрал ПСЖ, чтобы не предать "Интер", - передает слова Нары журналист Никола Скира.

Также Нара заявила, что Икарди рад играть во французском клубе.

Ранее сообщалось, что супруга игрока против того, чтобы парижский клуб выкупал Икарди.

Напомним, что у ПСЖ есть опция выкупа Икарди за 70 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Может она поменяет мнение еше после 1/8

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