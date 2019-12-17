Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"
Жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что футболист не хочет переходить в "Ювентус".
"Мауро не пойдет в "Ювентус". Он выбрал ПСЖ, чтобы не предать "Интер", - передает слова Нары журналист Никола Скира.
Также Нара заявила, что Икарди рад играть во французском клубе.
Ранее сообщалось, что супруга игрока против того, чтобы парижский клуб выкупал Икарди.
Напомним, что у ПСЖ есть опция выкупа Икарди за 70 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" рассматривают вариант обмена игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Реалом"
-
"Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в финал клубного чемпионата мира
-
"Майнц" на выезде обыграл "Вердер" в Бундеслиге
-
"Динамо" подписало контракт с 17-летним вратарём Яшиным
-
1
Ванда Нара заявила, что Икарди не перейдет в "Ювентус"
-
Божович не покинет "Крылья Советов" в ближайшее время
-
Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"
-
Вальверде поделился мыслями о предстоящем Класико
-
Джером Боатенг намерен покинуть "Баварию" в январе
-
Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии
-
"Валенсия" объявила о подписании нового контракта с Солером
-
2
Гвардиола рассказал, как относится к Зидану
-
2
Аршавин: "Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана"
-
1
Неймар: "Наши отношения с Мбаппе основаны на дружбе"
-
Гвардиола подтвердил, что его ассистент Артета ведет переговоры с "Арсеналом"
-
1
"Не катастрофа": президент РПЛ дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
Роналду может завершить карьеру в "Ювентусе"
-
"Локомотив" готовит предложение по вратарю сборной Греции
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9