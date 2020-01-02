Ванда Нара: "Женская интуиция сказала мне: "Мауро должен покинуть Италию"

Жена форварда Мауро Икарди Ванда Нара рассказал, почему ее муж решил покинуть миланский "Интер".



Напомним, летом 2019 года футболист перешел из "Интера" в ПСЖ на правах аренды.



"Некоторые решения в конечном счете находят обоснование. Мой величайший дар - интуиция. Несколько месяцев назад все говорили, что я хочу погубить своего мужа, так как он должен перейти в "Наполи" или "Ювентус".

Я чувствовала внутри, женская интуиция мне говорила: "Мауро должен покинуть Италию". Хотя для нас было бы проще, если бы он остался в итальянском клубе. Но я думала только о том, что было лучше для него, а не для всей семьи", - цитирует Нару Football Italia со ссылкой на журнал Gente.

Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2020 года.

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