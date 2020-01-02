Ванда Нара: "Женская интуиция сказала мне: "Мауро должен покинуть Италию"
Жена форварда Мауро Икарди Ванда Нара рассказал, почему ее муж решил покинуть миланский "Интер".
Напомним, летом 2019 года футболист перешел из "Интера" в ПСЖ на правах аренды.
"Некоторые решения в конечном счете находят обоснование. Мой величайший дар - интуиция. Несколько месяцев назад все говорили, что я хочу погубить своего мужа, так как он должен перейти в "Наполи" или "Ювентус".
Я чувствовала внутри, женская интуиция мне говорила: "Мауро должен покинуть Италию". Хотя для нас было бы проще, если бы он остался в итальянском клубе. Но я думала только о том, что было лучше для него, а не для всей семьи", - цитирует Нару Football Italia со ссылкой на журнал Gente.
Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до лета 2020 года.
А еще: "Реал" вернулся к кандидатуре Икарди| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11