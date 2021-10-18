Ванда ярко ответила Икарди на романтический пост
Фото: инстаграм Ванды Нары/Автор неизвестен
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, ответила футболисту, который ранее поздравил ее с Днем матери и опубликовал их совместные фотографии.
"Без кольца моя рука нравится мне больше", — написала Ванда в сторис своего инстаграма.
Ранее Ванда обвинила форварда в измене, забрала детей и уехала из Парижа. Из-за этого Икарди пропустил тренировку ПСЖ.
Напомним, что у Ванды и Мауро двое общих дочерей, а также пара воспитывала троих сыновей Нары от предыдущего брака.
Не пропустите: С кем Икарди изменил Ванде Наре. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Ренн
|28
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|28
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13