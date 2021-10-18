Ванда ярко ответила Икарди на романтический пост

Фото: инстаграм Ванды Нары/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, ответила футболисту, который ранее поздравил ее с Днем матери и опубликовал их совместные фотографии.

"Без кольца моя рука нравится мне больше", — написала Ванда в сторис своего инстаграма.

Ранее Ванда обвинила форварда в измене, забрала детей и уехала из Парижа. Из-за этого Икарди пропустил тренировку ПСЖ.

Напомним, что у Ванды и Мауро двое общих дочерей, а также пара воспитывала троих сыновей Нары от предыдущего брака.

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