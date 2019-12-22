Вандалы отбили нос и палец статуе Ибрагимовича в Мальме
Футбольные хулиганы продолжают проводить акты вандализма против статуи нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, которая установлена в шведском Мальме, сообщает Expressen.
В этот раз вандалы отбили памятнику нос и мизинец на левой ноге. Кроме того, статую перекрасили в серебряный цвет. Хулиганов не остановил даже забор, который установлен вокруг памятника.
Гнев фанатов "Мальме" вызвал тот факт, что Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю", который является принципиальным соперником "Мальме". Стоит отметить, что 38-летний форвард является воспитанником "Мальме".
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