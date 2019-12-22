Вандалы отбили нос и палец статуе Ибрагимовича в Мальме

1 Теги мальме ффзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Вандалы отбили нос и палец статуе Ибрагимовича в Мальме

Футбольные хулиганы продолжают проводить акты вандализма против статуи нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, которая установлена в шведском Мальме, сообщает Expressen.

В этот раз вандалы отбили памятнику нос и мизинец на левой ноге. Кроме того, статую перекрасили в серебряный цвет. Хулиганов не остановил даже забор, который установлен вокруг памятника.

Гнев фанатов "Мальме" вызвал тот факт, что Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю", который является принципиальным соперником "Мальме". Стоит отметить, что 38-летний форвард является воспитанником "Мальме".

Не пропустите: Ибрагимович представил "Златанометр". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Куда смотрят копы?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А

"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky 19 39
2 Волынь Луцк Волынь Луцк 19 38
3 Ингулец Ингулец 19 37
4 Ahrobiznes Volochysk Ahrobiznes Volochysk 19 37
5 Minai Minai 19 37
6 Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар 19 37
7 Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 19 35
8 Авангард Авангард 19 33
9 Горняк-Спорт Комсомольск Горняк-Спорт Комсомольск 19 27
10 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 19 22
11 Teplovyk Teplovyk 19 20
12 Николаев Николаев 19 18
13 Кремень Кременчуг Кремень Кременчуг 19 16
14 Balkany Zorya Balkany Zorya 19 14
15 Metalurh Zaporizhya Metalurh Zaporizhya 19 11
16 Cherkashchyna-Akademiya Cherkashchyna-Akademiya 19 6
Полная таблица

топ-5 тегов