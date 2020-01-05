Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента

1 Теги миланзлатан ибрагимовичмальме ффхаммарбю

Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента

Минувшей ночью вандалы опрокинули с постамента статую Златана Ибрагимовича, расположенную возле стадиона "Мальме".

Неизвестные злоумышленники подпилили ноги памятнику, в результате чего тот рухнул на ограждение.

Местная полиция начала расследование произошедшего.

Напомним, что акты вандализма в отношении статуи Ибрагимовича начались после покупки форвардом "Милана" акций "Хаммарбю". Клуб из Стокгольма - принципиальный соперник "Мальме", воспитанником которого является звёздный игрок.

Не пропустите: Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан". | http://soccernews.ru
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