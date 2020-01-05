Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента
Минувшей ночью вандалы опрокинули с постамента статую Златана Ибрагимовича, расположенную возле стадиона "Мальме".
Неизвестные злоумышленники подпилили ноги памятнику, в результате чего тот рухнул на ограждение.
Местная полиция начала расследование произошедшего.
Напомним, что акты вандализма в отношении статуи Ибрагимовича начались после покупки форвардом "Милана" акций "Хаммарбю". Клуб из Стокгольма - принципиальный соперник "Мальме", воспитанником которого является звёздный игрок.
Не пропустите: Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за "Милан". | http://soccernews.ru
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|О
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|17
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|Рома
|17
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|5
|Аталанта
|17
|31
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|Кальяри
|17
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|8
|Наполи
|17
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|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
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|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
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|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
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