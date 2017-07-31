Вандерсон: "Чемпионат России достаточно сильно прогрессирует"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Соуза после поражения своей команды от "Спартака" оценил уровень чемпионата России.

"Чемпионат России достаточно сильно прогрессирует, здесь много сильных иностранцев, и, думаю, РФПЛ будет одной из сильнейших лиг в Европе через несколько лет. Новые стадионы и новые игроки повышают уровень российских клубов" - сказал 22-летний бразилец.

Напомним, что "Краснодар" купил Вандерсона этим летом у "Ред Бул Зальцбург" за 8 миллионов евро. | http://soccernews.ru