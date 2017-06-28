Вандерсон обошелся "Краснодару" в восемь миллионов евро

Стали известны финансовые условия трансфера нападающего "Ред Булл Зальцбург" Вандерсона Соузы в "Краснодар", сообщает Krone.

По сведениям издания, сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Футболист будет получать в российском клубе зарплату в размере двух миллионов евро.

22-летний Вандерсон выступал за "Ред Бул Зальцбург" с лета 2016 года, сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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