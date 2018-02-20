Вандерсон поддержал Погребняка

Экс-форвард московского "Динамо" Вандерсон выразил поддержку своему бывшему партнёру по команде Павлу Погребняку, с которым клуб в одностороннем порядке расторг контракт.

"Впервые такое вижу. Погребняк - профессионал, он никогда не нарушал дисциплину. Не знаю всю историю в деталях, но так с игроком на моей памяти ещё нигде не поступали" - сказал Вандерсон.

Напомним, что Погребняк намерен оспорить расторжение контракта с "Динамо" в палате по разрешению споров РФС.

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