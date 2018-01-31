Вандерсон покинул "Динамо" и перешел в "Аланьяспор"

Бразильский нападающий "Динамо" Вандерсон стал игроком "Аланьяспора", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался турецкому клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

31-летний Вандерсон выступал за "Динамо" с 2017 года, провел за клуб 13 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Тирадентес", "Ферровиарио", "Форталезу", "Ривер Атлетико", ГАИС, "Аль-Ахли" и "Краснодар". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,3 миллиона евро.

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