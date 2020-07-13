Вандерсон прокомментировал игру "Краснодара" после рестарта сезона РПЛ

Хавбек "Краснодара" Вандерсон высказался по поводу результатов команды после рестарта РПЛ.

"Не сказал бы, что на своем. Мы заслуживаем большего. Но у нас еще игра с "Динамо" в запасе. Впереди четыре матча - они как четыре финала. Нужно отработать на сто процентов! То качество игры, которое "Краснодар" показал после рестарта, должно привести нас к победам. Хотя всем нам еще есть, чему учиться", - цитирует Вандерсона пресс-служба "быков".

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 26 матчах, отметившись 2 голами и 5 ассистами. Команда занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

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