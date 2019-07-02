Вандерсон: "Сборная России? Почему бы и нет"

Бразильский полузащитник "Краснодара" Вандерсон сказал, что в будущем, возможно, будет выступать за сборную России, передает ТАСС.

"Сборная России? Почему бы и нет, нельзя загадывать, как сложится все в будущем, никогда не говори никогда. Мне очень нравится Россия, это мой второй дом, я себя здесь комфортно чувствую. Также мне нравится сборная России", - сказал Вандерсон.

24-летний бразилец перешел в "Краснодар" 26 июня 2017 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 30 матчах, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

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