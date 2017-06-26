Вандерсон Соуза стал игроком "Краснодара"

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Вандерсон Соуза стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника "Ред Бул Зальцбург" Вандерсона Соузы.

Сумма трансфера пока неизвестна. 22-летний бразилец заключил с "быками" контракт до лета 2022 года. В среду футболист присоединится к новой команде на сборе в Австрии.

Вандерсон выступал за "Ред Бул Зальцбург" с лета 2016 года, сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его стоимость оценивается в 2,75 миллиона евро.

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