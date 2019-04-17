Вандерсон: "Я очень рад, что мне посчастливилось общаться с Мамаевым"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон рассказал, что думает о ситуации, связанной с полузащитником Павлом Мамаевым, который на данный момент находится в СИЗО "Бутырка". Об этом сообщает Soccer Bajo Cero.



"Я очень рад, что мне посчастливилось общаться с Мамаевым. Он чудесный человек и у нас хорошие отношения. Не понимаю, почему это случилось. Он был одним из лидеров клуба. Каждый допускает ошибки.

Не знаю, когда он сможет вернуться в футбол. Мне сложно об это говорить, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Вандерсон.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина.

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