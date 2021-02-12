Вандерсон заявил об интересе к нему со стороны ряда серьезных клубов

Теги вандерсонкраснодар

Вандерсон заявил об интересе к нему со стороны ряда серьезных клубовХавбек "Краснодара" Вандерсон прокомментировал интерес к нему со стороны европейских клубов. 

"Летом поступали предложения от "Спортинга" и "Эвертона", их представители проявляли активность. Так бывает, когда футболист заметен в каком-то чемпионате. Но у меня с "Краснодаром" контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем.

Я командный игрок. Стараюсь делать на поле максимум, чтобы облегчить задачу партнерам. Часто увожу защитника, открывая зоны другим, это тоже вклад в голы и победы.

Защитники, вратарь, нападающие – у всех разные роли, но общая цель. Не важно, забиваю ли я. Важно, забивает ли команда", – сказал Вандерсон "Матч ТВ".

В текущем сезоне бразилец 11 раз выходил на поле за "Краснодар". В его активе 1 гол и 3 результативные передачи.

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