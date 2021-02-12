Вандерсон заявил об интересе к нему со стороны ряда серьезных клубов

Хавбек "Краснодара" Вандерсон прокомментировал интерес к нему со стороны европейских клубов.

"Летом поступали предложения от "Спортинга" и "Эвертона", их представители проявляли активность. Так бывает, когда футболист заметен в каком-то чемпионате. Но у меня с "Краснодаром" контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем.

Я командный игрок. Стараюсь делать на поле максимум, чтобы облегчить задачу партнерам. Часто увожу защитника, открывая зоны другим, это тоже вклад в голы и победы.