Ванджони перешёл из "Милана" в "Монтеррей"

Теги миланмонтеррейлеонель ванджони

Ванджони перешёл из "Милана" в "Монтеррей"

Защитник "Милана" Леонель Ванджони стал игроком "Монтеррея", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 30-летний аргентинец заключил с "полосатыми" контракт до лета 2020 года.

Ванджони выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Монтелла прояснил будущее Карлоса Бакки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов