Ванджони перешёл из "Милана" в "Монтеррей"

Защитник "Милана" Леонель Ванджони стал игроком "Монтеррея", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 30-летний аргентинец заключил с "полосатыми" контракт до лета 2020 года.

Ванджони выступал за "Милан" с 2016 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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