Ваноли хочет повторить путь Карреры в "Спартаке"
Фото сайт "Спартака"
Новый наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли признался, что верит в перспективу выигрывать трофеи у руля "красно-белых".
"Последним тренером, который выиграл титул для "Спартака", был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой. Конечно, я разговаривал с Массимо о "Спартаке", чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь.
А что касается молодых, то всегда в них верю. Я действительно много работал с молодёжью в Италии. Такие игроки должны постоянно расти и развиваться, а для этого их нужно правильно мотивировать.
Теоретик я или мотиватор? Надеюсь, мне удастся совмещать в себе оба аспекта. Постараюсь быть хорошим мотиватором и тактиком, потому что всё это очень важно для финального успеха", - сказал итальянец.
Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.
Контракт между клубом и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.
Не пропустите: Ваноли объяснил, почему согласился возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
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