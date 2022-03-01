Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии

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Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии

Фото твиттер "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли и спортивный директор клуба Лука Каттани не покинут занимаемые посты.

Ранее МИД Италии призвал своих граждан покинуть Россию на фоне событий в Украине.

"Информация от том, что Паоло провёл встречу с руководством "Спартака" и сообщил о намерении покинуть клуб не соответствует действительности. Он остаётся в России и продолжает работу с командой", - заявил агент тренера Андреа Д’Амико.

"Я продолжу работу в "Спартаке", - подтвердил Каттани.

Напомним, что оба итальянца пришли в "Спартак" в декабре прошлого года.

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