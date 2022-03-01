Ваноли может покинуть "Спартак" по требованию властей Италии

Фото инстаграм "Спартака"

Будущее наставника "Спартака" Паоло Ваноли в московском клубе находится под вопросом.

Италия призвала своих граждан покинуть Россию, в связи с чем тренер "красно-белых" может уйти с занимаемого поста.

По информации "СЭ", на сегодня запланированы консультации с участием Ваноли, членов его штаба и итальянских дипломатов.

49-летний специалист возглавил "Спартак" в декабре, сменив уволенного Руя Виторию. В дебютном официальном матче под его руководством команда уступила ЦСКА (0:2).

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