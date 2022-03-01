Ваноли может покинуть "Спартак" по требованию властей Италии
Фото инстаграм "Спартака"
Будущее наставника "Спартака" Паоло Ваноли в московском клубе находится под вопросом.
Италия призвала своих граждан покинуть Россию, в связи с чем тренер "красно-белых" может уйти с занимаемого поста.
По информации "СЭ", на сегодня запланированы консультации с участием Ваноли, членов его штаба и итальянских дипломатов.
49-летний специалист возглавил "Спартак" в декабре, сменив уволенного Руя Виторию. В дебютном официальном матче под его руководством команда уступила ЦСКА (0:2).
Не пропустите: "Спартак" выступил с заявлением после исключения из Лиги Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля
-
Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"
-
Коллимор: "Мы не выгоняли американцев за вторжение в Ирак. Так почему должны россиян?"
-
Фабиан Руис получил два предложения из АПЛ
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Торино" Бремера
-
Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии
-
"Наполи" отпугнул топ-клуб АПЛ ценой на Осимхена
-
1
Слуцкий высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах
-
"Аталанта" отреагировала на игру Миранчука в матче с "Сампдорией"
-
Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"
-
Ваноли может покинуть "Спартак" по требованию властей Италии
-
Балотелли может вернуться в АПЛ
-
Украинец Годзюр расторг контракт с "Уралом"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
"Спартак" после исключения из Лиги Европы пожелал Тедеско удачи в турнире
-
Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине
-
Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин"
-
Главные новости дня: 28 февраля