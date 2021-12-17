Ваноли объяснил, почему согласился возглавить "Спартак"

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Новый наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли рассказал, что повлияло на его решение принять предложение "красно-белых".

"Я согласился на работу в "Спартаке", потому что верю в эту большую команду. Сейчас я могу пообещать болельщикам одно: буду абсолютно искренен, намерен отдавать всю свою страсть и работать на сто процентов", - сказал итальянский тренер.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

Контракт между клубом и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

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