Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"

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Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что он не планирует уходить из российского клуба.

"Сообщили игрокам и руководству, что тренерский штаб остается в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол несёт посылы к миру", - приводит слова Ваноли "Чемпионат".

Напомним, что в последние дни чемпионат России покинул целый ряд иностранных футболистов и тренеров в знак протеста против спецоперации на Украине.

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