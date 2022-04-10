Ваноли отреагировал на победу "Спартака" над "Арсеналом"
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился мнением о победе своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:0).
"Достаточно деликатный матч. В первом тайме было много моментов, но нам не удалось забить. В предыдущих играх порой не хватало последнего паса, здесь удалось разблокировать ситуацию и забить", — приводит слова Ваноли "Чемпионат".
"Спартак", набрав в 24 турах 30 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "красно-белые" проведут 16 апреля на своем поле с казанским "Рубином".
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