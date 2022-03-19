Ваноли подвёл итоги встречи "Нижний Новгород" - "Спартак"

Фото инстаграм "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли дал комментарии после матча 22-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

"Красно-белые" потеряли очки в гостевом поединке, сыграв вничью со счётом 1:1.

"Есть положительный момент в игре - второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат. Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться.

Я не справляюсь с работой в "Спартаке"? Нужно понимать, что кроме результата есть ещё и другие вещи. Команда растёт, у нас были взлёты и падения. Это касается самой игры. Чтобы стать конкурентоспособными, нужно работать и ждать, двух месяцев недостаточно. Если команда поменяла тренера, значит и до этого не всё было хорошо", - сказал Ваноли.

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