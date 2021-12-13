Ваноли прибудет в "Спартак" в среду

Итальянский тренер Паоло Ваноли в среду, 15 декабря, прилетит в Москву, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, Ваноли возглавит московский "Спартак". О назначении тренера будет объявлено 17 декабря. Вместе с Ваноли в Россию прилетит Марко Донадель, который станет его первым ассистентом.

49-летний Ваноли не имеет опыта самостоятельной работы главным тренером. Ранее он был ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, "Челси" и "Интере".

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