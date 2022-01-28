Ваноли прокомментировал ничью со "Слованом" в своём дебютном матче во главе "Спартака"
Фото инстаграм "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли подвёл итоги товарищеского матча со словацким "Слованом".
Напомним, что дебютная для итальянца игра у руля "красно-белых" завершилась ничьей 2:2.
"Сейчас моя цель - смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня был первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определённая усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать. Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы ещё должны научиться работать как команда.
Моя цель - сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что они хорошо отыграли. "Слован" провёл больше матчей, но это хороший первый матч", - сказал Ваноли.
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