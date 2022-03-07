Ваноли прокомментировал победу "Спартака" над "Динамо"
Фото инстаграм "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли высказался после дерби с "Динамо" в рамках 20-го тура РПЛ.
Напомним, что "красно-белые" на выезде победили со счётом 2:0.
"Мы провели очень хороший первый тайм, показали хороший футбол, но нам надо прибавлять в стабильности на протяжении всего матча. Я говорил ребятам, что надо действовать на высоких скоростях все 90 минут. Это тот путь, который нам ещё предстоит пройти. Нам есть в чём прибавлять.
Почему второй тайм получился таким слабым? Это всё вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что будем прибавлять в этом компоненте", - сказал Ваноли.
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