Ваноли прокомментировал победу "Спартака" над "Динамо"

Фото инстаграм "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли высказался после дерби с "Динамо" в рамках 20-го тура РПЛ.

Напомним, что "красно-белые" на выезде победили со счётом 2:0.

"Мы провели очень хороший первый тайм, показали хороший футбол, но нам надо прибавлять в стабильности на протяжении всего матча. Я говорил ребятам, что надо действовать на высоких скоростях все 90 минут. Это тот путь, который нам ещё предстоит пройти. Нам есть в чём прибавлять.

Почему второй тайм получился таким слабым? Это всё вопрос психологии. Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя. Мы работаем над этим и надеемся, что будем прибавлять в этом компоненте", - сказал Ваноли.

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