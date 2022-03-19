Ваноли прокомментировал травму Аиртона

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Наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли сделал заявление о состоянии здоровья левого защитника команды Аиртона.

Бразилец, вероятно, выбыл из строя на длительный срок. У него подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени.

"Насколько я видел, травма у Аиртона достаточно серьёзная. Но мы вернёмся в Москву, проведём обследование и поймём тяжесть травмы. Надеюсь, мы не потеряем его на долгое время", - сказал Ваноли.

В текущем сезоне 24-летний Аиртон сыграл за "Спартак" 30 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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