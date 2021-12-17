Ваноли рассказал, каким он хочет сделать "Спартак"

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Новый наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли ответил на вопрос о принципах своей работы.

"Если я буду врать, то скажу, что мы займём первое место по итогам сезона. Если я буду с вами честен, то скажу, что мой "Спартак" должен выкладываться на сто процентов, работать. Говоря о схеме - всё будет зависеть от игроков. Важно, что в футболе решает не схема, а характер и менталитет команды. Важно работать и разбираться, почему команда по-разному играет в чемпионате и Лиге Европы. Это главный вопрос, над которым мы будем работать. У "Спартака" хорошая команда и хорошие футболисты", - сказал итальянский тренер.

Напомним, что контракт между "красно-белыми" и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

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