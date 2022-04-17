Ваноли рассказал о ситуации с травмами в "Спартаке"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился информацией о травмированных игроках своей команды.
"Умяров? Он восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.
Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА. У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно", – сказал итальянский специалист.
Напомним, что 20 апреля "красно-белые" сыграют против ЦСКА в рамках 1\4 финала Кубка России.
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