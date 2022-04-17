Ваноли рассказал о ситуации с травмами в "Спартаке"

Теги травмыспартак москвапаоло ваноликвинси промеснаиль умяроввиктор мозес

Ваноли рассказал о ситуации с травмами в "Спартаке"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился информацией о травмированных игроках своей команды.

"Умяров? Он восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА. У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что 20 апреля "красно-белые" сыграют против ЦСКА в рамках 1\4 финала Кубка России.

Также не пропустите: Влахович спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей". | http://soccernews.ru

Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"

"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов