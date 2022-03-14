Ваноли улетит в Италию: названа дата возвращения в Москву

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Ваноли улетит в Италию: названа дата возвращения в Москву Фото: инстаграм "Спартака"

Наставник "Спартака" Паоло Ваноли в ближайшее время отправится в Италию, сообщает журналист Георгий Кудинов.

По сведениям источника, тренерский штаб "красно-белых" даст команде несколько дней выходных после игры 22-го тура с "Нижним Новгородом".

Ваноли и его ассистены посетят в Италии свои семьи. Возвращение в Москву запланировано в конце следующей недели.

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