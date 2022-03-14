Ваноли улетит в Италию: названа дата возвращения в Москву
Фото: инстаграм "Спартака"
Наставник "Спартака" Паоло Ваноли в ближайшее время отправится в Италию, сообщает журналист Георгий Кудинов.
По сведениям источника, тренерский штаб "красно-белых" даст команде несколько дней выходных после игры 22-го тура с "Нижним Новгородом".
Ваноли и его ассистены посетят в Италии свои семьи. Возвращение в Москву запланировано в конце следующей недели.
Читайте также: Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака". | http://soccernews.ru
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