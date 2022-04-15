Ваноли уже успел пропитаться "Спартаковским духом"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что уже успел пропитаться духом "красно-белых".

"Конечно, я почувствовал "спартаковский дух". Это большой клуб с самым большим количеством болельщиков в России. Это чувствуется сразу. Когда видишь стадион…

Надеюсь, что в будущем увижу арену, полностью заполненную нашими болельщиками. Конечно, я посетил стадион, музей клуба. Здесь чувствуется история, это очень важно", - приводит слова итальянского специалист пресс-служба "Спартака".

Напомним, что контракт Ваноли с московским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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