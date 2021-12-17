Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"

Фото сайт "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал подписание контракта с клубом.

"Благодарю за очень тёплый приём. Для меня стать частью такого клуба и работать для его болельщиков - большая честь. Сейчас мы стараемся погрузиться в историю "Спартака", чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно.

В 1999 году я забил мяч в ворота "Марселя" в победном для "Пармы" финале Кубка УЕФА. Та игра проходила в "Лужниках". А теперь здесь же начинается мой самостоятельный тренерский путь. Получается, Москва - это моя судьба.

"Спартак" должен быть командой, которая готова побеждать в любом матче. Не важно, Кубок это или чемпионат. Мы всегда должны играть организованно и чётко понимать свои задачи на поле", - сказал итальянский тренер.

Напомним, что контракт между "красно-белыми" и 49-летним специалистом заключён до июня 2023 года с опцией продления ещё на сезон.

Ваноли сменил в "Спартаке" португальца Руя Виторию, которого уволили в минувшую среду.

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