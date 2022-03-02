Ваноли высказался об исключении "Спартака" из Лиги Европы
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли поделился мнением об исключении российского клуба из Лиги Европы.
"Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что "Спартак" заслуживал играть в Лиги Европы. Но все, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние. Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца", – приводит слова Ваноли "Матч ТВ".
Причиной исключения "Спартака" стала специальная операция, которую Россия проводит на Донбассе.
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