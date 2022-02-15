Ваноли вызвал сбор "Спартака" молодого защитника

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Защитник "Спартака-2" Илья Агапов вызван на сбор первой команды в Турции, сообщается на официальном сайте клуба.

Главный тренер "красно-белых" Паоло Ваноли принял решение о вызове Агапова в связи с травмой защитника Ильи Кутепова.

21-летний Агапов в нынешнем сезоне провел 10 матчей за "Спартак-2", получил две желтые и одну красную карточку.

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