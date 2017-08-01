Ваньяма может не сыграть с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма рискует пропустить матч первого тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает Yahoo Sports.

26-летний кениец испытывает проблемы с хрящом левого колена, что может помешать ему сыграть в стартовом поединке нового сезона.

Напомним, что матч "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" состоится 13 августа в 15:30 по московскому времени.

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