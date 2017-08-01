Ваньяма может не сыграть с "Ньюкаслом"

Теги тоттенхэмньюкасл юнайтедвиктор ваньяма

Ваньяма может не сыграть с "Ньюкаслом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма рискует пропустить матч первого тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает Yahoo Sports.

26-летний кениец испытывает проблемы с хрящом левого колена, что может помешать ему сыграть в стартовом поединке нового сезона.

Напомним, что матч "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" состоится 13 августа в 15:30 по московскому времени.  

Не пропустите: "Тоттенхэм" вступил в борьбу за Янна Карамо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов