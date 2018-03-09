Ваньяма стал автором лучшего гола АПЛ в феврале

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Ваньяма стал автором лучшего гола АПЛ в феврале
Гол полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньямы в ворота "Ливерпуля" в матче 26-м тура чемпионата Англии (2:2) признан лучшим в АПЛ в феврале, сообщает официальный сайт турнира.

"Этот гол является одним из лучших в моей карьере. Мне удалось среагировать на мяч раньше соперников. У меня не было времени на раздумья, поэтому я просто ударил в сторону ворот", - сказал Ваньяма.

Видео: Гол Ваньямы.

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