VAR-ассистент матча "Барселона" - "Реал" рекомендовал не назначать пенальти на Рамосе

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VAR-ассистент матча "Барселона" - "Реал" рекомендовал не назначать пенальти на Рамосе

VAR-ассистент матча 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (1:3) рекомендовал главному арбитру Хуане Мунуэре не назначать пенальти в ворота каталонского клуба после падения в штрафной команды защитника мадридцев Серхио Рамоса, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, ассистент говорил Мунуэре, что первым правила нарушал именно Рамос. Впрочем, главный арбитр все равно принял решение назначить пенальти в ворота "Барселоны".

В связи с этим каталонский клуб намерен запросить аудиозапись переговоров между арбитрами. В "Барселоне" уверены, что в испанском судейском корпусе существует заговор против клуба.

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