VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином"

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VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином"

Президент РФС Александр Дюков заявил, что VAR заработает во втором туре РПЛ.

"Мы получили все разрешения на использование VAR во втором туре РПЛ. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Система дебютирует в игре между "Динамо" и "Рубином", - заявил Дюков.

Отметим, что матч является предпоследним в туре и состоится 21 июля в 19:00 (мск).

Напомним, что VAR уже был использован в прошлом сезоне в полуфиналах Кубка России.

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