VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином"
Президент РФС Александр Дюков заявил, что VAR заработает во втором туре РПЛ.
"Мы получили все разрешения на использование VAR во втором туре РПЛ. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Система дебютирует в игре между "Динамо" и "Рубином", - заявил Дюков.
Отметим, что матч является предпоследним в туре и состоится 21 июля в 19:00 (мск).
Напомним, что VAR уже был использован в прошлом сезоне в полуфиналах Кубка России.
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