"VAR не подключен к розетке": Джикия прокомментировал спорное судейство в матчах "Спартака"

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"VAR не подключен к розетке": Джикия прокомментировал спорное судейство в матчах "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о работе арбитров в матчах "красно-белых".

"В матчах "Спартака" VAR не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос", - сказал Джикия.

Накануне "Спартак" минимально проиграл "Краснодару" в 21-м туре РПЛ. После матча владелец столичного клуба Леонид Федун указал на большое количество судейских ошибок во встрече. Главный тренер "народной команды" Доменико Тедеско также высказал удивление некоторыми решениями бригады рефери.

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