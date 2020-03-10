"VAR не подключен к розетке": Джикия прокомментировал спорное судейство в матчах "Спартака"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о работе арбитров в матчах "красно-белых".
"В матчах "Спартака" VAR не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чём дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос", - сказал Джикия.
Накануне "Спартак" минимально проиграл "Краснодару" в 21-м туре РПЛ. После матча владелец столичного клуба Леонид Федун указал на большое количество судейских ошибок во встрече. Главный тренер "народной команды" Доменико Тедеско также высказал удивление некоторыми решениями бригады рефери.
Не пропустите: Федун прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18