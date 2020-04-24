VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров

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VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров

За последние два года VAR стал главной темой для разговоров в футболе. Видеоассистент рефери может серьезно изменить ход матча, исправляя ошибки арбитров на поле. По крайней мере такова его главная задача! Но что если VAR отменят? А такие разговоры ведутся, в особенности на фоне коронавируса (хотя никто так и не объяснил внятно зачем это все). Предлагаем вашему вниманию 6 достаточно интересных решений, благодаря которым VAR уже вошел в историю!

Первое пенальти на Чемпионате Мира
Чемпионат мира 2018 стал первым крупным турниром, на котором применили систему видеоассистента рефери. За время мундиаля судьи 335 раз обращались к VAR, а 14 раз меняли свои решения после просмотра повтора. И войдет в историю первый такой случай: он состоялся на матче группового этапа между Францией и Австралией. Арбитр матча не увидел фола нападающего сборной Франции, но после подсказки ассистента пошел пересмотреть момент на видеоповторе. За 15 секунд он вернулся на поле и указал на 11-метровую отметку. Это первый в истории случай изменения решения арбитра на Чемпионате Мира.


Пенальти, которое выбило ПСЖ из Лиги Чемпионов
В Лиге чемпионов VAR ввели в плей-офф сезона 2018/19. Первое измененное решение – отмена пенальти в ворота "Реала" в матче против "Аякса". То решение, впрочем, несущественно повлияло на ход событий в игре. Чего нельзя сказать о дуэли ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Первый матч "Юнайтед" дома проиграл 0:2, второй – выигрывал 2:1. Но для прохода на следующую стадию англичанам нужно было забить еще один гол. И вот в компенсированное время защитник "Манчестера" Диего Далот пробивает из-за пределов штрафной и попадает в руку защитнику ПСЖ. Судья не реагирует и указывает на угловой. Но через несколько секунд он останавливает игру, бежит смотреть видеоповтор и назначает пенальти. "Манчестер Юнайтед" реализовал 11-метровый удар и прошел дальше. В ПСЖ банально не было времени, чтобы отыграться!

 


Отмененный гол "Манчестер Сити" в матче с "Тоттенхэмом"
Казалось, что пенальти в ворота ПСЖ станет самой большой драмой в Лиге Чемпионов, но нет! Еще большим шоком стало решение VAR в развязке четвертьфинала между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". "Сити" нужно было выигрывать с разницей в два мяча, чтобы пройти дальше, и команда смогла забить столь необходимый решающий гол на предпоследней добавленной минуте. Матч проходил на домашнем стадионе "Манчестер Сити", поэтому игроки и болельщики моментально начали праздновать, но рано. Судья посмотрел видеоповтор, увидел, что в момент развертывания атаки нападающий "Сити" находился в офсайде, и отменил гол. Игроки "Манчестера" были опустошены. Зато праздновал "Тоттенхэм": они прошли дальше, хотя и пропустили на два гола больше.

 


Подмышка в офсайде – значит никакого гола!
С нового сезона VAR ввели также в Английской Премьер-Лиге. Этот чемпионат остается единственным, клубы которого не удовлетворены системой видеоповторов. Чуть ли не в каждом туре в Англии принимают разные решения, которые вызывает шквал критики у болельщиков и футболистов. Вот, например, отмененный гол нападающего "Ливерпуля" Фирмино в ворота "Астон Виллы". По мнению VAR, Фирмино находился в офсайде своей подмышкой. И это не единственное подобное решение! Есть большая вероятность, что без VAR все это считалось бы как голы.

 


Судья коснулся к мячу – нет гола!
Вероятно, одно из самых странных решений судьи после просмотра VAR, которое не было бы принято без него. В матче второго дивизиона чемпионата Германии игроки "Ганновера" забили один из лучших голов сезона. По крайней мере он мог таким стать, но судья его отменил. Все потому, что в процессе атаки мяч попал в ягодицу судьи. Формально, арбитр прав, ведь в правилах указано, что после прикосновения мяча к судье должен быть назначен свободный удар. Но это еще не все. После того, как судья отменил гол, полузащитник "Ганновера" (тот, что забил мяч в ворота) начал спорить с судьей и получил красную карточку. Вот такая агония!

 


Пенальти в свои ворота от игрока, которого не было на поле
Да, бывает и такое! Ситуация произошла в Германии, снова в Бундеслиге 2, в матче "Хольштайна" против "Бохума". Игроки Бохума нанесли удар по воротам соперника, мяч выходил за пределы поля, и ситуация должна была быть исчерпанной. Но на линии ворот мяч остановил запасной игрок "Хольштайна", который разминался за полем. Судья решил пересмотреть эпизод и назначил пенальти в ворота "Хольштайна". По сути, арбитр был прав: если запасной игрок прикасается к мячу на поле, должен быть назначен штрафной удар или пенальти. И никого не волнует, что эпизод был отыгран, а мяч выходил за пределы поля. Бохум реализовал пенальти, но "Хольштайн" итоге выиграл 2:1. А заметил бы судья этот эпизод без VAR?

 

Игорь Малиенко soccernews.ru
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