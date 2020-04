VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров

За последние два года VAR стал главной темой для разговоров в футболе. Видеоассистент рефери может серьезно изменить ход матча, исправляя ошибки арбитров на поле. По крайней мере такова его главная задача! Но что если VAR отменят? А такие разговоры ведутся, в особенности на фоне коронавируса (хотя никто так и не объяснил внятно зачем это все). Предлагаем вашему вниманию 6 достаточно интересных решений, благодаря которым VAR уже вошел в историю!



Первое пенальти на Чемпионате Мира

Чемпионат мира 2018 стал первым крупным турниром, на котором применили систему видеоассистента рефери. За время мундиаля судьи 335 раз обращались к VAR, а 14 раз меняли свои решения после просмотра повтора. И войдет в историю первый такой случай: он состоялся на матче группового этапа между Францией и Австралией. Арбитр матча не увидел фола нападающего сборной Франции, но после подсказки ассистента пошел пересмотреть момент на видеоповторе. За 15 секунд он вернулся на поле и указал на 11-метровую отметку. Это первый в истории случай изменения решения арбитра на Чемпионате Мира.

France beats Australia as VAR used: France stuttered to a 2-1 win over Australia in their opening Group C World Cup clash as the use of video technology came to the fore for the first time in the tournament... #NuntiumNews pic.twitter.com/Lvh3Mn31aB — Nelson Toro (@Nelsonpuntocom) June 16, 2018



Пенальти, которое выбило ПСЖ из Лиги Чемпионов

В Лиге чемпионов VAR ввели в плей-офф сезона 2018/19. Первое измененное решение – отмена пенальти в ворота "Реала" в матче против "Аякса". То решение, впрочем, несущественно повлияло на ход событий в игре. Чего нельзя сказать о дуэли ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Первый матч "Юнайтед" дома проиграл 0:2, второй – выигрывал 2:1. Но для прохода на следующую стадию англичанам нужно было забить еще один гол. И вот в компенсированное время защитник "Манчестера" Диего Далот пробивает из-за пределов штрафной и попадает в руку защитнику ПСЖ. Судья не реагирует и указывает на угловой. Но через несколько секунд он останавливает игру, бежит смотреть видеоповтор и назначает пенальти. "Манчестер Юнайтед" реализовал 11-метровый удар и прошел дальше. В ПСЖ банально не было времени, чтобы отыграться!

El VAR definió la clasificación del Manchester United ante el PSG: por qué hubo penal por mano de Kimpembe



En el afán de que el remate de Dalot no se dirigiera hacia el arco, el defensor del conjunto francés, de espaldas, amplió el volumen de su cuerpo deliberadamente pic.twitter.com/4mb91mKKAb — nahuel dominguez (@nahuelmiramar29) March 7, 2019



Отмененный гол "Манчестер Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Казалось, что пенальти в ворота ПСЖ станет самой большой драмой в Лиге Чемпионов, но нет! Еще большим шоком стало решение VAR в развязке четвертьфинала между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". "Сити" нужно было выигрывать с разницей в два мяча, чтобы пройти дальше, и команда смогла забить столь необходимый решающий гол на предпоследней добавленной минуте. Матч проходил на домашнем стадионе "Манчестер Сити", поэтому игроки и болельщики моментально начали праздновать, но рано. Судья посмотрел видеоповтор, увидел, что в момент развертывания атаки нападающий "Сити" находился в офсайде, и отменил гол. Игроки "Манчестера" были опустошены. Зато праздновал "Тоттенхэм": они прошли дальше, хотя и пропустили на два гола больше.

El VAR anuló el gol de Sterling en el descuento que habría supuesto el 5-3 en Mánchester y que habría clasificado al City ante el Tottenham. pic.twitter.com/nWHktB60tY — Juan Urquiza (@jaurquiza) April 18, 2019



Подмышка в офсайде – значит никакого гола!

С нового сезона VAR ввели также в Английской Премьер-Лиге. Этот чемпионат остается единственным, клубы которого не удовлетворены системой видеоповторов. Чуть ли не в каждом туре в Англии принимают разные решения, которые вызывает шквал критики у болельщиков и футболистов. Вот, например, отмененный гол нападающего "Ливерпуля" Фирмино в ворота "Астон Виллы". По мнению VAR, Фирмино находился в офсайде своей подмышкой. И это не единственное подобное решение! Есть большая вероятность, что без VAR все это считалось бы как голы.

Liverpool's Roberto Firmino was flagged offside before putting the ball in the net against Aston Villa and the decision was confirmed by VAR



The red line signifies Firmino and was aligned to his armpit, which was marginally ahead of the last Villa defender#AVLLIV pic.twitter.com/a2OnNWnz2E — Premier League (@premierleague) November 2, 2019



Судья коснулся к мячу – нет гола!

Вероятно, одно из самых странных решений судьи после просмотра VAR, которое не было бы принято без него. В матче второго дивизиона чемпионата Германии игроки "Ганновера" забили один из лучших голов сезона. По крайней мере он мог таким стать, но судья его отменил. Все потому, что в процессе атаки мяч попал в ягодицу судьи. Формально, арбитр прав, ведь в правилах указано, что после прикосновения мяча к судье должен быть назначен свободный удар. Но это еще не все. После того, как судья отменил гол, полузащитник "Ганновера" (тот, что забил мяч в ворота) начал спорить с судьей и получил красную карточку. Вот такая агония!

If you hate VAR just wait until you see the belting goal we’ve just had disallowed...



....because it hit the Ref’s arse.



#H96 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/GnYo7YqRPo — Mike Graveston (@MikeGraveston) November 25, 2019



Пенальти в свои ворота от игрока, которого не было на поле

Да, бывает и такое! Ситуация произошла в Германии, снова в Бундеслиге 2, в матче "Хольштайна" против "Бохума". Игроки Бохума нанесли удар по воротам соперника, мяч выходил за пределы поля, и ситуация должна была быть исчерпанной. Но на линии ворот мяч остановил запасной игрок "Хольштайна", который разминался за полем. Судья решил пересмотреть эпизод и назначил пенальти в ворота "Хольштайна". По сути, арбитр был прав: если запасной игрок прикасается к мячу на поле, должен быть назначен штрафной удар или пенальти. И никого не волнует, что эпизод был отыгран, а мяч выходил за пределы поля. Бохум реализовал пенальти, но "Хольштайн" итоге выиграл 2:1. А заметил бы судья этот эпизод без VAR?

İşte o tarihi penaltı. Yedek oyuncu topu çıkmadan tutuyor, hakem penaltıyi veriyor.



Ein Elfmeter, der in die Geschichte eingehen wird: Kiel - Bochum https://t.co/kldEOtI0pk pic.twitter.com/9mkcTeyLn3 — Barış DMRKY (@BeguemBaris) October 25, 2019