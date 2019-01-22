VAR помогает: глава Примеры прокомментировал скандальный гол Суареса в матче с "Леганесом"



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал эпизод из матча 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Леганес" (3:1), в котором форвард каталонского клуба Луис Суарес забил скандальный гол, врезавшись во вратаря соперников.

"Я вижу, что в этом эпизоде был фол со стороны Суареса. Но это вне зоны ответственности системы VAR. По этому эпизоду нет единого мнения. А если его нет, ошибку нельзя назвать вопиющей. Здесь дело не в видеоповторах, они не изменили решение арбитров. VAR помогает исправить много других моментов.

Фанатам "Реала" не нужно скандировать: "Тебас, уходи!" Я считаю, что проблема чересчур накрученная, особенно после эпизода с Винисиусом. Как только "Реал" начнет побеждать, то все сразу забудут о видеоповторах", - приводит слова Тебаса Sportyou.es.

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