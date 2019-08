VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе

Арицу Адурису – 38 лет, но последний сезон в своей карьере он начал просто невероятно – победный гол "Барсе" (1:0) в конце встречи, да еще и как – "ножницами" перед родными болельщиками. Баск забил в 15-м сезоне Ла Лиги подряд, сравнявшись по этому показателю с Месси. Лео пропускал игру на Сан Мамесе из-за травмы и наблюдал, как партнеры страдают без него. Звездные дебютанты Гризманн и де Йонг пока вполне не проявили свой талант, а Суарес получил травму. Вот и все, что нужно знать об очередном сезоне Вальверде в Каталонии. Есть большие сомнения, что без Месси "Барса" будет той "Барсой", которая может снова выиграть чемпионат и побороться в Лиге Чемпионов. Хотя это только начало – посмотрим!

"Тоттенхэм" пропускает решающий гол на последних минутах от "Манчестер Сити", а потом был просмотр VAR, и взятие ворот отменено! Дежавю! Во втором туре АПЛ повторился сценарий четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда "шпоры" выбили "Сити" из ЛЧ, теперь отстояли героическую ничью в АПЛ (2:2). Ирония в том, что Почеттино –последовательный критик VAR. Он считает, что технологии негативно влияют на футбол. Точнее считал! "Мы должны смириться с VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу", – судьба таки сломала аргентинского коуча. Не удивительно!

Начало второго тайма в матче "Ренн" – "ПСЖ", счет 1:1, юный хавбек Эдуарду Камавинга (16 лет, если что) роскошно навешивает в штрафную гостей. Этот пас стал результативным и решающим в поединке с французским гегемоном. А Камавинга понравился не одним эпизодом. Победы над ПСЖ становятся традицией для "Ренна" – сначала в финале Кубка Франции, теперь во втором туре Лиги 1. Что важно, бретонцы выиграли вполне заслуженно. ПСЖ забил единственный гол после подарка соперников, нанес лишь два удара в створ и почти ничего не создал, за исключением нескольких полумоментов Мбаппе. Тухелю есть над чем работать!

Eduardo Camavinga Vs PSG 16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9

Мадридский "Реал" летом заплатил за новичков 300 млн евро, но ни один из них не был в стартовом составе на первый тур Примеры. Более того, даже голы в ворота "Сельты" (1:3) не дали нам никакой новой информации о команде Зидана. Красноречивый эпизод –классный результативный удар Тони Крооса. В "Реале" до сих пор все решают старые герои, королевский клуб не меняется. Васкес вновь выходит на замену и добивает оппонента. Даже Гарет Бэйл заслужил помилование от главного тренера: появился в старте и создал гол для Бензема (у Карима гол+пас, а Йович в запасе). 300 млн потрачено, а воз и ныне там. Правда, есть объективное объяснение – эпидемия травм, в частности повреждения определяющего в перспективе футболиста Эдена Азара.

Пока Алисон Беккер травмирован, ворота "Ливерпуля" защищает Адриан. Во втором туре АПЛ против Саутгемптона (победа "красных" 1:2) испанец показал миру темную сторону голкиперов "Ливерпуля" – "привез" смешной гол. Затмение в голове Миньоле помнят все, ляпы Кариуса давно стали мемами, даже богоподобного Алиссона хватали судороги привозов, а теперь злой рок не обошел Адриана. От испанца в идеале хотят видеть выполнение функций Алиссона, однако новичок "Ливерпуля" ощутимо хуже играет ногами. В Суперкубке УЕФА он стал героем команды, взяв последний удар в серии пенальти, что замаскировало в целом посредственные выступления 32-летнего вратаря. Кстати, Адриан вообще мог и не сыграть против "Саутгемптона" – в Стамбуле его травмировал болельщик.

У Роберта Левандовски не бывает плохой формы – он всегда в огне. Уже с первого тура поляк начал стрелять в своем режиме, забив в 5-м подряд матче-открытии "Бундеслиги" – уникальное достижение. Однако "Баварии" этого хватило, чтобы обыграть "Герту" (2:2). После матча были скандалы: Санчеш заявил медийникам о желании покинуть клуб из-за недоверия тренера, а Киммих в раздевалке раскритиковал Нико Ковача за поздние замены. К счастью, дальше все переключились на трансфер Коутиньо!

"Боруссия" ответила "Баварии" на старте чемпионата издевательством над "Аугсбургом" (5:1). Можно бесконечно восхищаться дриблингом Санчо или реализацией Пако, которые создали 3 гола, но громких аплодисментов заслуживают Матс Хуммельс и Аксель Витцель. Вы только посмотрите, что создал бельгиец в моменте с дебютным мячом Брандта. А еще был классный проход с ассистом на Санчо, дальние удары и хозяйствование в центре поля. Отдельной похвалы заслуживает Хуммельс. Он с первого поединка напомнил трибунам "Вестфаленштадиона" о своих мастерских диагоналях из глубины. А в конце матча после замен Ройса и Пищека примерил капитанскую повязку.

В первом официальном матче за "Атлетико" (1:0, победа над "Хетафе") Жоау Фелиш выдал роскошный рейд через полполя, оставил в дураках трех соперников и заработал пенальти. "Хрупкий" мальчик будто проходит полосу препятствий, думая и двигаясь быстрее всех оппонентов, а останавливают его лишь с нарушением правил. У вас не возникает аналогий с другой аргентинской звездой? К сожалению, футболисты "Хетафе" все же добились своего и травмировали Фелиша. А в целом все не так уж и плохо. Во всяком случае пока не кажется, что "матрасники" выбросили 120 млн евро на ветер.

Possibly the filthiest nutmeg you'll see all season from @joaofelix70. #AtletiGetafe pic.twitter.com/xwOToQZuHr