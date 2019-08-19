VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
Арицу Адурису – 38 лет, но последний сезон в своей карьере он начал просто невероятно – победный гол "Барсе" (1:0) в конце встречи, да еще и как – "ножницами" перед родными болельщиками. Баск забил в 15-м сезоне Ла Лиги подряд, сравнявшись по этому показателю с Месси. Лео пропускал игру на Сан Мамесе из-за травмы и наблюдал, как партнеры страдают без него. Звездные дебютанты Гризманн и де Йонг пока вполне не проявили свой талант, а Суарес получил травму. Вот и все, что нужно знать об очередном сезоне Вальверде в Каталонии. Есть большие сомнения, что без Месси "Барса" будет той "Барсой", которая может снова выиграть чемпионат и побороться в Лиге Чемпионов. Хотя это только начало – посмотрим!
"Тоттенхэм" пропускает решающий гол на последних минутах от "Манчестер Сити", а потом был просмотр VAR, и взятие ворот отменено! Дежавю! Во втором туре АПЛ повторился сценарий четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда "шпоры" выбили "Сити" из ЛЧ, теперь отстояли героическую ничью в АПЛ (2:2). Ирония в том, что Почеттино –последовательный критик VAR. Он считает, что технологии негативно влияют на футбол. Точнее считал! "Мы должны смириться с VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу", – судьба таки сломала аргентинского коуча. Не удивительно!
Начало второго тайма в матче "Ренн" – "ПСЖ", счет 1:1, юный хавбек Эдуарду Камавинга (16 лет, если что) роскошно навешивает в штрафную гостей. Этот пас стал результативным и решающим в поединке с французским гегемоном. А Камавинга понравился не одним эпизодом. Победы над ПСЖ становятся традицией для "Ренна" – сначала в финале Кубка Франции, теперь во втором туре Лиги 1. Что важно, бретонцы выиграли вполне заслуженно. ПСЖ забил единственный гол после подарка соперников, нанес лишь два удара в створ и почти ничего не создал, за исключением нескольких полумоментов Мбаппе. Тухелю есть над чем работать!
Eduardo Camavinga Vs PSG— BNS Comps (@BnsComps) 18 серпня 2019 р.
16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9
Мадридский "Реал" летом заплатил за новичков 300 млн евро, но ни один из них не был в стартовом составе на первый тур Примеры. Более того, даже голы в ворота "Сельты" (1:3) не дали нам никакой новой информации о команде Зидана. Красноречивый эпизод –классный результативный удар Тони Крооса. В "Реале" до сих пор все решают старые герои, королевский клуб не меняется. Васкес вновь выходит на замену и добивает оппонента. Даже Гарет Бэйл заслужил помилование от главного тренера: появился в старте и создал гол для Бензема (у Карима гол+пас, а Йович в запасе). 300 млн потрачено, а воз и ныне там. Правда, есть объективное объяснение – эпидемия травм, в частности повреждения определяющего в перспективе футболиста Эдена Азара.
Пока Алисон Беккер травмирован, ворота "Ливерпуля" защищает Адриан. Во втором туре АПЛ против Саутгемптона (победа "красных" 1:2) испанец показал миру темную сторону голкиперов "Ливерпуля" – "привез" смешной гол. Затмение в голове Миньоле помнят все, ляпы Кариуса давно стали мемами, даже богоподобного Алиссона хватали судороги привозов, а теперь злой рок не обошел Адриана. От испанца в идеале хотят видеть выполнение функций Алиссона, однако новичок "Ливерпуля" ощутимо хуже играет ногами. В Суперкубке УЕФА он стал героем команды, взяв последний удар в серии пенальти, что замаскировало в целом посредственные выступления 32-летнего вратаря. Кстати, Адриан вообще мог и не сыграть против "Саутгемптона" – в Стамбуле его травмировал болельщик.
У Роберта Левандовски не бывает плохой формы – он всегда в огне. Уже с первого тура поляк начал стрелять в своем режиме, забив в 5-м подряд матче-открытии "Бундеслиги" – уникальное достижение. Однако "Баварии" этого хватило, чтобы обыграть "Герту" (2:2). После матча были скандалы: Санчеш заявил медийникам о желании покинуть клуб из-за недоверия тренера, а Киммих в раздевалке раскритиковал Нико Ковача за поздние замены. К счастью, дальше все переключились на трансфер Коутиньо!
"Боруссия" ответила "Баварии" на старте чемпионата издевательством над "Аугсбургом" (5:1). Можно бесконечно восхищаться дриблингом Санчо или реализацией Пако, которые создали 3 гола, но громких аплодисментов заслуживают Матс Хуммельс и Аксель Витцель. Вы только посмотрите, что создал бельгиец в моменте с дебютным мячом Брандта. А еще был классный проход с ассистом на Санчо, дальние удары и хозяйствование в центре поля. Отдельной похвалы заслуживает Хуммельс. Он с первого поединка напомнил трибунам "Вестфаленштадиона" о своих мастерских диагоналях из глубины. А в конце матча после замен Ройса и Пищека примерил капитанскую повязку.
В первом официальном матче за "Атлетико" (1:0, победа над "Хетафе") Жоау Фелиш выдал роскошный рейд через полполя, оставил в дураках трех соперников и заработал пенальти. "Хрупкий" мальчик будто проходит полосу препятствий, думая и двигаясь быстрее всех оппонентов, а останавливают его лишь с нарушением правил. У вас не возникает аналогий с другой аргентинской звездой? К сожалению, футболисты "Хетафе" все же добились своего и травмировали Фелиша. А в целом все не так уж и плохо. Во всяком случае пока не кажется, что "матрасники" выбросили 120 млн евро на ветер.
Possibly the filthiest nutmeg you'll see all season from @joaofelix70. #AtletiGetafe pic.twitter.com/xwOToQZuHr— LaLiga (@LaLigaEN) 18 серпня 2019 р.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Личный футбольный блог автора - Instagram
опрос
Лента новостей
-
Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако"
-
"Фиорентина" провела переговоры с Рибери
-
Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби
-
Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы
-
Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
Алана Мамаева: "Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать"
-
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
-
Экс-игрок "Зенита" Ткачук перешел в "Ротор"
-
Эмери: "Арсенал" лучше бы никогда не играть с "Ливерпулем"
-
Бибрас Натхо подписал контракт с "Партизаном"
-
Мостовой: "Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать"
-
УЕФА объявил о назначении испанской бригады арбитров на матч "Олимпиакос" - "Краснодар"
-
Круговой опубликовал фотографию с медосмотра для "Зенита"
-
Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева
-
Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"
-
"Спартак" уволит коммерческого директора
-
ПСЖ определился с размером предложения по Дибале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|4
|6
|Борнмут
|2
|4
|7
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Саутгемптон
|2
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0