VAR здесь не при чём: Симеоне прокомментировал поражение от "Реала"

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VAR здесь не при чём: Симеоне прокомментировал поражение от "Реала"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями после поражения своей команды от "Реала" в матче 23-го тура Примеры.

"Игра получилась тяжёлой. Стоит признать, что соперник был сильнее нас. Они провели очень хороший матч. Поздравляю их с этим. Что касается VAR, то я обычно не говорю о ней. Я пока не видел повторов, но как бы там ни было, не нужно искать причины поражения в этом. VAR здесь не при чём" - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что "Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 3:1 и обошёл "матрасников" в турнирной таблице первенства.

Не пропустите видеообзор матча "Атлетико" - "Реал". | http://soccernews.ru

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