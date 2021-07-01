Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедрафаэль варан

Варан близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Варана/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести защитника сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэля Варана.

По информации источника, "Реал" готов продать игрока из-за того, что у него истекает контракт в 2022 году. Отмечается, что "сливочные" не будут завышать цену на француза.

В прошедшем сезоне Варан сыграл 41 матч за "Реал" и забил два гола.

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