Варан близок к уходу из "Реала"
Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен
Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан, скорее всего, покинет королевский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист намерен получить новый вызов в другом чемпионате. Варан отказался продлевать контракт с "Реалом", который действует до лета 2022 года. Поэтому клубу придется продать его ближайшим летом, чтобы заработать хоть какие-то деньги. "Реал" оценивает игрока в сумму свыше 60 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах и забил два гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14