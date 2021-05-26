Варан близок к уходу из "Реала"

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Варан близок к уходу из "Реала"

Фото: инстаграм Рафаэля Варана/Автор неизвестен 

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан, скорее всего, покинет королевский клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист намерен получить новый вызов в другом чемпионате. Варан отказался продлевать контракт с "Реалом", который действует до лета 2022 года. Поэтому клубу придется продать его ближайшим летом, чтобы заработать хоть какие-то деньги. "Реал" оценивает игрока в сумму свыше 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 28-летний Варан провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах и забил два гола.

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