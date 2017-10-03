Варан: "Буду адвокатом Бензема"

Защитник мадридского "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан высказался об отсутствии в национальной команде его партнера по клубу Карима Бензема.

" Я регулярно разговариваю с ним. Я собираюсь стать его адвокатом! Карим - отличный игрок. Мы говорим с ним, конечно же, о выборе, который делает тренер, потому что он интересуется делами сборной. Теперь ситуация является такой, какая она есть. Тренер был ясен в своем выборе. Больше нечего добавить ", - цитирует 24-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Рами вызван в сборную Франции. | soccernews.ru