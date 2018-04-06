Варан готов сыграть с "Атлетико"

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Варан готов сыграть с "Атлетико"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан вернулся в строй и сможет сыграть в мадридском дерби.

Напомним, что в четверг французский центрбек тренировался индивидуально в спортивном зале. Однако, как сообщает AS, футболист залечил повреждение и готов выйти на поле. 

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится в воскресенье, 8 апреля, в 17:15 по московскому времени.

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