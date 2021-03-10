Варан хочет покинуть "Реал"

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Варан хочет покинуть "Реал"

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист хочет поиграть в английской Премьер-лиге, находясь в расцвете карьеры, а не в ее конце. В связи с этим Варан не планирует продлевать с "Реалом" контракт, который действует до лета 2022 года. Королевскому клубу придется продать игрока, чтобы получить за его хоть какие-то деньги. При этом в "Реале" все-таки надеются убедить француза подписать новое соглашение.

В нынешнем сезоне 27-летний Варан провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах и забил два гола.

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