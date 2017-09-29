Варан хочет завершить карьеру в "Реале"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан заявил, что мечтает играть за "сливочных" вплоть до завершения карьеры.

"Моя история в "Реале" уже достаточно красива, завершить здесь карьеру было бы прекрасно. Я многому научился в этом великом клубе. Каждый сезон для меня – новый вызов. Думаю, что стал лучше, как игрок, чем в 18 лет. Я стараюсь учиться у лучших. Я рад быть в клубе рядом с легендарными игроками", - сказал он.

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