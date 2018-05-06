Варан и Иско имеют шансы сыграть с "Барселоной"

В субботу Рафаэль Варан и Иско тренировались в общей группе мадридского "Реала", сообщает Marca.

Таким образом, оба футболиста имеют шансы сыграть с "Барселоной", хотя ожидалось, что они не успеют восстановиться после повреждений.

Напомним, что Эль Класико состоится сегодня на "Камп Ноу" в 21:45 по московскому времени.

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