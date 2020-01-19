Варан и Марсело провели юбилейные матчи за "Реал"

Защитники "Реала" Рафаэль Варан и Марсело провели юбилейные игры за клуб.

Как сообщает сайт "Реала", Марсело провел за клуб 350-й матч в рамках Примеры. Из них 243 завершились победой мадридского клуба, а на счету бразильца 25 голов.

Для Варана игра против "Севильи" стала 300-й за "Реал" во всех турнирах. Француз победил в 201-м матче и забил 14 голов.

Напомним, что Варан выступает за "Реал" с 2011 года, а Марсело - с 2007 года.

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