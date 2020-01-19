Варан и Марсело провели юбилейные матчи за "Реал"
Защитники "Реала" Рафаэль Варан и Марсело провели юбилейные игры за клуб.
Как сообщает сайт "Реала", Марсело провел за клуб 350-й матч в рамках Примеры. Из них 243 завершились победой мадридского клуба, а на счету бразильца 25 голов.
Для Варана игра против "Севильи" стала 300-й за "Реал" во всех турнирах. Француз победил в 201-м матче и забил 14 голов.
Напомним, что Варан выступает за "Реал" с 2011 года, а Марсело - с 2007 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|19
|31
|7
|Валенсия
|19
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|20
|26
|12
|Осасуна
|20
|25
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11